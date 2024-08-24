Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/153 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , TEŞVİKİYE Mahalle/Mevki , 844 Ada No , 18 Parsel No , 80/1000 Arsa Payı , 315,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli 4.kat-10 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Teşvikiye Mahallesi, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak, No:56 Daire:10 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:48

21/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.