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        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 10.07.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        2023/910 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/910 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 Nolu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/Mevki , 843 Ada No , 17 Parsel No , 2.608 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Bostan olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmazın İçerisinden Geçilmektedir. Fatih /İST
        Kıymeti : 44.857.600,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:40
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:40

        2 Nolu Taşınmazın Özellikleri

        İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 2 Parsel No , 3.784 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Bostan olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmaz İçerisinden Geçilmektedir. Fatih /İST
        Kıymeti : 65.084.800,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:50

        3 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 46 Parsel No , 463,50 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi Ve Bostan Aralığı Sokak'A Cepheli Fatih / İST
        Kıymeti : 15.944.400,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 12:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:00

        4 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 3 Parsel No , 1.016 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmaz İçerisinden Geçilmektedir. Fatih /İST
        Kıymeti : 17.475.200,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 12:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 12:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:10

        5 Nolu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Fatih İlçe , Çakırağa Mahalle/mevki , 845 Ada No , 68 Parsel No , 5.169 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:73 Fatih / İST
        Kıymeti : 125.119.680,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 12:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 12:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:20

        6 Nolu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 39 Parsel No , 8.591 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Kulübesi olan bostan yazıhane olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi
        Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Fatih / İST
        Kıymeti : 206.871.280,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 12:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 12:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:30

        05/07/2024

        (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02058891
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