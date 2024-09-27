Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/286 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/286 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 498 Ada, 15 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar, Sancaktepe İlçesi, İnönü (Tapuda Sarıgazi) Mahallesi, Yeşilyurt Sokak, üzerindeki 5 kapı no'lu binadır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + Çatı katlı bir yapı bulunmaktadır. Bina doğal gaz kombili sistem ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15-16 yıllık olan bina asansörsüzdür. Keşif günü 4 no'lu daire ile benzer özellikte olan 3 no'lu daire görülmüştür. 3+1 özelliğindedir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Daire içi kapılar Amerikan kapı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC Malzemesindendir. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar, banyoda klozet, duşakabin/duş teknesi, dolaplı lavabo, küçük wc de hela taşı ve lavabo bulunmaktadır. Daire net alanı 110 m2 dir. Taşınmazın yakın çevresinde 3 - 4 katlı zeminleri dükkan olarak kullanılan, konut amaçlı yapılaşma söz konudur. Alış veriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. Sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Sancaktepe Belediyesine 2,6 km, Sancaktepe Kaymakamlığına 480 m, İnönü Mahalle Muhtarlığına 370 m, Şile Oto yoluna 450 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 14,7 km mesafededir.

Adresi : İnönü Mah. (Tapuda Sarıgazi) Yeşilyurt Sok. No:5/3 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :Sancaktepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/01/2024 tarih, E-.....131681 sayılı yazısında; “İlçemiz İnönü Mahallesi 498 ada, 15 sayılı parsel, 15/02/2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen TAKS: 0,40 KAKS: 0,90, 4 kat Konut Alanı, Yol olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Kayıtlarımıza göre yönetim planı bulunmamakta olup, 2024 yılı arsa m2 birim fiyatı Yeşilyurt Sokak için 1.542,01 TL dir” denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 498 Ada, 15 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar, Sancaktepe İlçesi, İnönü (Tapuda Sarıgazi) Mahallesi, Yeşilyurt Sokak, üzerindeki 5 kapı no'lu binadır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat +zemin kat + 3 normal kat + Çatı katlı bir yapı bulunmaktadır. Bina doğal gaz kombili sistem ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15-16 yıllık olan bina asansörsüzdür. Keşif günü 4 no'lu daire ile benzer özellikte olan 3 no'lu daire görülmüştür. 3+1 özelliğindedir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Daire içi kapılar Amerikan kapı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC Malzemesindendir. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar, banyoda klozet, duşakabin/duş teknesi, dolaplı lavabo, küçük wc de hela taşı ve lavabo bulunmaktadır. Daire net alanı 110 m2 dir. Taşınmazın yakın çevresinde 3 - 4 katlı zeminleri dükkan olarak kullanılan, konut amaçlı yapılaşma söz konudur. Alış veriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. Sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Sancaktepe Belediyesine 2,6 km, Sancaktepe Kaymakamlığına 480 m, İnönü Mahalle Muhtarlığına 370 m, Şile Oto yoluna 450 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 14,7 km mesafededir.

Adresi : İnönü(Tapuda Sarıgazi) Mah. Yeşilyurt Sok.No:5/4 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/01/2024 tarih, E-.....131681 sayılı yazısında; “İlçemiz İnönü Mahallesi 498 ada, 15 sayılı parsel, 15/02/2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen TAKS: 0,40 KAKS: 0,90, 4 kat Konut Alanı, Yol olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Kayıtlarımıza göre yönetim planı bulunmamakta olup, 2024 yılı arsa m2 birim fiyatı Yeşilyurt Sokak için 1.542,01 TL dir” denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 498 Ada, 15 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar, Sancaktepe İlçesi, İnönü (Tapuda Sarıgazi) Mahallesi, Yeşilyurt Sokak, üzerindeki 5 kapı no'lu binadır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + Çatı katlı bir yapı bulunmaktadır. Bina doğal gaz kombili sistem ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15-16 yıllık olan bina asansörsüzdür. Keşif günü 5 no'lu dubleks daire ile benzer özellikte olan 6 no'lu dubleks daire görülmüştür. Dubleks dairenin alt katında Salon + oda + mutfak + banyo + balkon + antre mahalleri, üst katında hol + oda + teras bulunmaktadır. Üst katın tavanı çatıdan dolayı eğimlidir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Daire içi kapılar Amerikan kapı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC malzemesindendir. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar, banyoda klozet, duşakabin, ayaklı lavabo bulunmaktadır. Daire net alanı 85 m2 dir. Taşınmazın yakın çevresinde 3 + 4 katlı zeminleri dükkan olarak kullanılan, konut amaçlı yapılaşma söz konudur. Alış veriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Sancaktepe Belediyesine 2,6 km, Sancaktepe Kaymakamlığına 480 m, İnönü Mahalle Muhtarlığına 370 m, Şile Oto yoluna 450 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 14,7 km mesafededir.

Adresi : İnönü(Tapuda Sarıgazi) Mah. Yeşilyurt Sok. No:5/5 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

İmar Durumu : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/01/2024 tarih, E-.....131681 sayılı yazısında; “İlçemiz İnönü Mahallesi 498 ada, 15 sayılı parsel, 15/02/2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen TAKS: 0,40 KAKS: 0,90, 4 kat Konut Alanı, Yol olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Kayıtlarımıza göre yönetim planı bulunmamakta olup, 2024 yılı arsa m2 birim fiyatı Yeşilyurt Sokak için 1.542,01 TL dir” denilmektedir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 498 Ada, 15 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar, Sancaktepe İlçesi, İnönü (Tapuda Sarıgazi) Mahallesi, Yeşilyurt Sokak, üzerindeki 5 kapı no'lu binadır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + Çatı katlı bir yapı bulunmaktadır. Bina doğal gaz kombili sistem ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15-16 yıllık olan bina asansörsüzdür. Keşif günü 5 no'lu dubleks daire ile benzer özellikte olan 6 no'lu dubleks daire görülmüştür. Dubleks dairenin alt katında Salon + oda + mutfak + banyo + balkon + antre mahalleri, üst katında hol + oda + teras bulunmaktadır. Üst katın tavanı çatıdan dolayı eğimlidir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Daire içi kapılar Amerikan kapı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC malzemesindendir. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar, banyoda klozet, duşakabin, ayaklı lavabo bulunmaktadır. Daire net alanı 85 m2 dir. Taşınmazın yakın çevresinde 3 + 4 katlızeminleri dükkan olarak kullanılan, konut amaçlı yapılaşma söz konudur. Alış veriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Sancaktepe Belediyesine 2,6 km, Sancaktepe Kaymakamlığına 480 m, İnönü Mahalle Muhtarlığına 370 m, Şile Oto yoluna 450 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 14,7 km mesafededir.

Adresi : İnönü(Tapuda Sarıgazi) Mah. Yeşilyurt Sok. No:5/6 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

İmar Durumu : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/01/2024 tarih, E-.....131681 sayılı yazısında; “İlçemiz İnönü Mahallesi 498 ada, 15 sayılı parsel, 15/02/2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen TAKS: 0,40 KAKS: 0,90, 4 kat Konut Alanı, Yol olarak planlanmış alanda kalmaktadır. Kayıtlarımıza göre yönetim planı bulunmamakta olup, 2024 yılı arsa m2 birim fiyatı Yeşilyurt Sokak için 1.542,01 TL dir” denilmektedir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 13:30

18/09/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.