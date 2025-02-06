T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

3.590.000,00

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Taşıt

34DVR06 Plakalı , 2021 Model , VOLVO Marka , Otomobil/ U XC60 Tipli , YV1UZK5VCM1831290 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol ön çamurluğun ezik olduğu, ağaçlar nedeniyle aracın arka kısmının tam görülemediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, ön tamponda derin çiziklerin olduğu(aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.),aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

Satışa çıkartılan mal; Dostlar Yediemin Otoparkı - Atakent Mah. Kubilay Sok. No: 7 Ümraniye/ İSTANBUL adresindedir.