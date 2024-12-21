T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/858 Esas

KARAR NO : 2024/804



Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/06/2024 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Şemsettin ve Sebiha oğlu, 01/09/1981 doğumlu nüfusuna kayıtlı Hasan Çaka hakkında verilen karar ile ilgili olarak dosyada müşteki olarak görülen Faik ve İffet oğlu 1950 doğ.Bitlik Güroymak Çayarası nüf.kayıtlı ŞEMSETTİN ÇAKA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.12.2024