İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İŞ MAHKEMESİ

Davalı KAPLANOĞLU KAĞIT VE MATBAACILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila döndüğü, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilemediği bu nedenle mahkememizin 2021/448 esas sayılı dosyasından 26/04/2023 tarihli ön inceleme duruşma zaptı, 26/03/2024 tarihli bilirkişi raporu ve 18/04/2023 ıslah dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmekle; 26/04/2023 tarihli ön inceleme duruşma zaptı ile "taraflar arasındaki uyuşmazlığın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı hususlarında toplandığı, tarafların sulhe ve arabuluculuğa davet edildiği, sulh olmadıklarını beyan ettikleri, ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla tahkikat aşamasına geçilmesine, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülmesine karar verildiği, hazır taraf vekillerine tahkikat duruşma gün ve saatinde gelmedikleri takdirde yokluklarında yargılamaya devam edileceği ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, hmk md.150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususunun hatırlatılmasına karar verildiği, hazır olmayan davalı Kaplanoğlu şirketine öninceleme duruşma zaptı ile birlikte tahkikat ve sözlü yargılama duruşma davetiyesinin ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiği, taraflara hmk md. 139 uyarınca verilen süre içinde getirtilecek belgeler ile ilgili açıklamayı yapmış olmaları halinde dayanılan belgelerin ilgili yerlerden istenilmesine karar verildiği, hmk md.139 uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan ve belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın 140/5 uyarınca bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verildiği, banka isim ve no bildirmeleri için 2 haftalık kesin süre verildiği, davacı ve davalı ges kağıtçılık tanıkları adına tebligat/talimat yazılmasına karar verildiği, duruşmanın 15/09/2023 günü saat 15:15 bırakılmasına karar verildiği'' şeklinde belirtilmiştir. 26/03/2024 tarihli bilirkişi raporu ile ''119.311,45TL kıdem tazminatı, 10.997,88TL ihbar tazminatı, 16.166,67TL ücret alacağı şeklinde hesaplamalar yapılarak takdir ve değerlendirmesi sayın mahkemeye ait olmak üzere hesaplamalar takdire sunulmuştur'' şeklinde belirtilmiştir. 18/04/2023 ıslah dilekçesi ile ''50,00TL hizmet sözleşmesinden maaş/ücret alacağının artırılarak 27.975,56-TL olarak banka mevduatına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte,n50,00-TL kıdem tazminatının artırılarak 145.564,32-TL olarak banka mevduatına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte,m50,00-TL ihbar tazminatının artırılarak 18.069,32-TL olarak banka mevduatına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte olmak üzere toplam;191.609,20-TL olan alacağımızın faizleriyle birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.'' şeklinde belirtmiştir. İş bu26/04/2023 tarihli ön inceleme duruşma zaptı, 26/03/2024 tarihli bilirkişi raporu ve 18/04/2023 ıslah dilekçesinin ilan tarihten itibaren 15 gün sonra davalı Kaplanoğlu Kağıt Ve Matbaacılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.24/03/2025