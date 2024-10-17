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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/543 Esas

        07/10/2024

        T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


        İBRAHİM KARAASLAN ile SGK ve Vergi Dairesi arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasın Hükmen Reddi davası nedeniyle;
        İstanbul Anadolu 43. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/543 Esas sayılı dava dosyasında 21/09/2024 tarihli tensip zaptı Müteveffa Felemez Karaaslan'ın (T.C. No:15997399822) alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin elindeki belgeler ile mahkememize müracaat etmeleri hususu İlan olunur. 07/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02105763
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