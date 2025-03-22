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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.03.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2025/11 Esas
        Konu: Gaiplik İlanı

        25.02.2025

        İLAN
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


        Davacı HATUN YÜCEYURT tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Mahkememizin 19/02/2025 tarihli ara kararı ile Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince SERDAR YÜCEYURT'un gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,
        3526**22642 T.C.kimlik numaralı,SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, GÜLLÜK mah/köy, 161 Cilt, 7 Aile sıra no, 148 Bsn nüfusa kayıtlı, AHMET ve HATUN kızı 23/09/1978 doğumlu SERDAR YÜCEYURT'ungaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195223
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