T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/6 Tereke



Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi : İBRAHİM ZAFER HEKİMOĞLU,22319154502 TC.Nolu ve Ali Şerafettin ve Zatiyeoğlu, 11/05/1942 doğumlu. 18/03/2024 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Kadıköy/İstanbul

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Mahkememizin 28/03/2024 tarih 2024/596 esas 2024/566 karar sayılı kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/6 tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.



Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2024/6 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 18/03/2024 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. Mert Öztekin'in atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.13/12/2024