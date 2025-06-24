T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/213 Esas

23.06.2025

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN



Davacı FİGEN KOLAT ile Davalı ÜNAL YÜKSEL arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Davalı ÜNAL YÜKSEL'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini ve duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Tarafların boşandıklarını, müvekkili için 400 TL nafaka bağlandığını, müvekkilinin babası ile yaşadığını, nafakanın yetersiz olduğunu, davalının maddi durumunun iyi olduğunu beyanla talepleri doğrultusunda nafakanın aylık 5000 TL'ye artırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ÜNAL YÜKSEL; ŞERH: 1-HMK.317/2 Md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, HMK. 317/3Md.uyarınca 2.cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, 2-HMK.318. Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz ve 02/10/2025 günü saat: 09.30'da yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.