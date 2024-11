T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/268 Esas

DAVALILAR :

1- FARUK GÖKÇE

2- MURAT GÖKÇE 1202/11 Sok. No:3 Evka 1Buca/ İZMİR

3- RAMSES ÖR Atatürk Mahallesi, Gülnihal Sokak No:10 Mytowerland Sitesi 4/C Blok Daire:31 Ataşehir/ İSTANBUL

4- YUHABET KAYA Q Buca/ İZMİR

5- FAYSAL GÖKÇE



Davacılar Ahmet Ayyıldız ile Zehra Yılmaz Harmantepe tarafından aleyhinize açılan vekalet sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemli davasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce son duruşma tutanağı, 02/09/2024 tarihli son bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi tarafınıza tebliğ edilmek üzere UYAP sisteminde yer olan mernis adresinize tebliğe çıkartılmak üzere işlemlerin yapılmaya çalışıldı ancak mernis adres bilginizin olmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından son duruşma tutanağı, 02/09/2024 tarihli son bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

02/09/024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/24 esas, 2020/27 Karar sayılı dosyası için her bir davalının kişi başı ve toplamda davacı avukatlara ödemesi gereken akdi vekalet ücretinin 288.259,164 TL olduğu, Bursa 8. İcra Müdürlüğünün 2021/6762 Esas sayılı dosyası için her bir davalının kişi başı ve toplamda davacı avukatlara ödemesi gereken akdi vekalet ücretinin 495.438,38 TL olduğu, Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/24 esas, 2020/27 karar sayılı dosyasının kararı doğrultusunda haklı azil durumunda bu dosya için her bir davalının kişi başı ve toplamda davacı avukatlara ödemesi gereken karşı yan vekalet ücretinin 377,77 TL olduğu, Bursa 8. İcra Müdürlüğünün 2021/6762 esas sayılı dosyasının takip çıkışı 27.868.408,99 TL olup, azil tarihleri olan 2022 yılı Av. Asg. Ücrt. Tarifesinin 3.kısmı gereğince 517.684,00 TL üzerinden her bir davalının kişi başı ve toplamda davacı avukatlara ödemesi gereken karşı yan vekalet ücretinin 57.520,44 TL olduğu hesaplanmıştır.

Davacılar vekili ıslah dilekçesinde; Müvekkili Av. Ahmet Ayyıldız için dava vekalet ücreti, icra vekalet ücreti, dava ve icra dosyaları karşı yan vekalet ücreti olmak üzere toplam 1.958.759,97 TL'nin 381.751,97 TL'si ile müvekkili Av. Zehra Harmantepe için 627.747.97 TL'nin 125.549,58 TL'sinin davalılar Faysal Gökçe'den azil tarihinden işleyecek faizi ile birlikte alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Duruşma günü 23/01/2025 günü saat 12:00'dir.

Kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.07/11/2024