T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI



ESAS NO: 2023/7 Tereke



Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı taşınmaz mal muhammen değerinin %50 'sinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 12.Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/7 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR 85 0001 5001 5800 7325 0782 51 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin altında olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mah.4950 parsel sayıda kayıtlı 20000/60000 arsa paylı (3) no.lu bağımsız bölümün 1/2 ve 1/4 hissesi

NİTELİKLERİ:Taşınmaz İstanbul ili, Tuzla ilçesi Merkez Mah. Niğbolu Sk.N:8 adresinde yer almaktadır. Taşınmaz kapalı olduğundan mimari proje incelenmiştir. Projeye göre taşınmaz 116,00 m2 salon, 3 oda, koridor, teras, mutfak banyo wc'den oluşmaktadır. D-100 karayolu ve içmeler köprüsüne 4 km mesafede olup ulaşım olanakları iyi sayılır. Hastane, okul ve alışveriş merkezlerine uzak değildir. Belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmazın bulunduğu bina yaklaşık 47 yıllıktır.

İMAR DURUMU:Taşımaz 18.03.2024 T.T. 1/1000 ölçekli Revizyon ve ilave Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 3.750.000,00 TL

KDV ORANI:% 1

TEMİNAT MİKTARI:750.000,00TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT: 18/04/2025 günü saat 15.40 – 15.45 arası - İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu/KARTAL