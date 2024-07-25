T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2020/384 Esas

KARAR NO : 2023/1623



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli ilamı ile sanık Ambago ve Sonya oğlu, 03/01/1970 doğumlu, AIVAZ IREMADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.07.2024