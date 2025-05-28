T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/151 Esas

KARAR NO : 2025/201



Bina içinde muhafaza altına alınmış elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında karar verilmiş, verilen kararın Lie Tjie Kiat ve Tan Rita Yaniwati kızı, 1989 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı MüştekiLIE WINNY'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.05.2025