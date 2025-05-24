T.C.

İSTANBUL

62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/200 Esas

KARAR NO : 2024/160



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12.11.2024 tarihli ilamı ile 4 YIL 2 AY HAPİS Cezası verilen Arabı ve Zahra kızı, 01.01.1996 doğumlu, Sanık YOUSSEF MOHAMMAD ALHYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2025