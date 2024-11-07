T.C.

İSTANBUL

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/253 Esas

Konu : ilan.

30/10/2024



İ L A N



Davacı , GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MEHMET ALİ GÜRKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce ''davalı olan Mehmet Ali Gürkan'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına" kararı verilmiştir.

Davacı vekili tarafından verilen 09/08/2024 tarihli dava dilekçesi ile; Davalılardan Mehmet Ali Gürkan, dava dışı Türkiye İş Bankası A.Ş ile imzalanan kredi sözleşmesi nedeniyle kullandırılan kredinin ödenmemesi üzerine borçlulara kat ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle borçlular temerrüde düşmüş ve aleyhlerinde İst. 1. İcra Dairesi 2023/13110 E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, Borçlular hakkında yapılan takip kesinleştiğini, İİK. 281/2 uyarınca dava konusu taşınmazın kaydına teminatsız ihtiyati haciz ve kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir şerhi konulmasını, davalarının kabulü ile davacı müvekkili bakımından davalıların, alacaklı müvekkili zarara uğratmak kastıyla yaptıkları tasarrufun İİK. 277. ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptalini, olmadığı takdirde TBK. 19. maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptalini, davacı müvekkiline, dava konusu taşınmaz üzerinde İstanbul 1. İcra Dairesi 2023/13110 E. sayılı dosyasındaki alacak ve tüm fer’ilerine yeter miktarda cebr-i icra yetkisinin verilmesine, taşınmazın dava dışı 3.kişiye satılmış olması nedeniyle 3. şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk edeceğinden değerler nispetinde alacaklarına faiz ve ferileri ilevyapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasını talep etmiş olduğu dair dava dilekçesi ve mahkememizin 17/10/2024 tarihli 160.000,00-TL teminatlı ihtiyati haciz ara kararı düzenlendiği dair dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtiyati haciz ara kararına karşı HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ile birlikte 03/12/2024 günü saat 14:20 olan duruşma gününün ihtaren davalılardan Mehmet Ali Gürkan'a TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.