T.C.

İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.56450384-2023/1240-Ceza Dava Dosyası

Konu:16.05.2025



İLAN

Hırsızlık suçundan mahkememizin 07/10/2024 tarih ve 2023/1240 E 2024/993 K sayılı ilamı ile; Sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği sübuta erdiğinden, Sanık OMAR GARBI'nın sübuta eren hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK' nun 141/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, zamanı, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak takdiren 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI ile verilen karar ERTELENMİŞ VE 2 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASINA karar verilmiş,verilen karar Muhammed ve Fatıha oğlu, 01/01/1994 Filistin doğumlu SANIK OMAR GARBI'yatüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.