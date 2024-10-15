Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/1153 Esas
        KARAR NO : 2023/141


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/02/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İbad ve Güller oğlu, 20/02/1970 doğumlu RAMIZ ALIYEV tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104569
        Yazı Boyutu