T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/1153 Esas

KARAR NO : 2023/141



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/02/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İbad ve Güller oğlu, 20/02/1970 doğumlu RAMIZ ALIYEV tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.09.2024