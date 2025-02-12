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T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/254 Esas

10/02/2025



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Arnavutköy İlçesi, Durusu Mahallesi, Değirmenciler Köyü üstünde bulunan,115 ada, 1 parsel sayılı, 11.344.47 m2 yüzölçümlü “Arsa" vasıflı, Mihrişah Valide Sultan Vakfından gelen taşınmazın 28/29088 hissesi Salim adına kayıtlı iken mutasarrıfın gaip olduğu için taşınmazın vakfı adına tescil edilmesi gerektiğinin tespiti ile taşınmazın İzale-i Şüyuu davası neticesinde satılması nedeniyle Kayyım Bürosu Başkanlığının hesabında bulunan 6.498,93-TL bedelinin devam eden yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi için iş bu davayı açmış olmakla,

Mihrişah Valide Sultan Vakfından gelen dava konusu Arnavutköy İlçesi, Durusu Mahallesi, Değirmenciler Köyü üstünde bulunan,115 ada, 1 parsel sayılı, 11.344.47 m2 yüzölçümlü “Arsa" vasıflı taşınmazın28/29088hissesinin iştirak halinde Salim'in hayat ve memadı hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 ay içerisinde İstanbul 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/254 E sayılı dosyasına müracat etmeleri İKİNCİ KEZ ilanen tebliğ olunur.10/02/2025