T.C.

İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO:2021/350

KARAR NO:2022/185



SANIK : HOUSSEM EDDİNE ABADA- Djamel Eddine ve Tniou Horia oğlu, 01/01/1991 CEZAİR doğumlu. Şerhemini Mah. Mimar Kasım 1. Çıkmazı Sok.No:9/3 Fatih/İstanbul.



Mahkememizin 05/04/2022 tarih ve 2021/350 esas, 2022/185 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 142/2-h, 35/2. 62/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince Ertelenmesine, 51/3 mad.si gereğince İki Yıllık Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilen sanık HOUSSEM EDDİNE ABADA, yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamış olup gerekçeli karar ile sanık müdafi Av. Nil Biber'in istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle istinaf kanun yoluaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine, ayrıca yine tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde sanık müdafi Av. Nil Biber'in istinaf başvurusuna muvafakatinin olup olmadığının mahkememize bildirilmesi veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle bildirmesi, bu süre zarfında bildirimde bulunulmadığı takdirde sanık müdafinin istinaf başvurusuna onay vermiş sayılacağı hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/04/2024