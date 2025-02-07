T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/395 Esas

KARAR NO : 2024/315



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ AHMED OSMAN hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup; Mecıd ve Halıde oğlu, 01/01/2011 AFRİN doğumlu SSÇ AHMED OSMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.06/02/2025