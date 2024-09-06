T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO: 2023/2 Esas

KARAR NO: 2024/433



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 04/06/2024 tarihli ilamı ile sanıklar Mustafa Çakır ile Erkan Kaçar hakkında TCK 142/2-b maddesi gereğince ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği,Napel ve Shadıa oğlu, 1992 doğumlu müşteki KHALIL N A ALGHOUL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanıklar müdafiilerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 05.09.2024