T.C.

İSTANBUL

34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/165 Esas



2. İLAN

İSTANBUL

34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNDEN



Davacı NURTEN HAMMED'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 99415314208 Yabancı Kimlik Numaralı YUSUF ile HAJIA'dan olma 25.12.1964 SAKİ-NİJERYA doğumlu ABDULSALEM HAMMED hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/165 esas sayılı (Eski: İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/2304 esas) dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 25.02.2025



GAİP

YABANCI KİMLİK NO : 99415314208

ADI SOYADI : ABDULSALEM HAMMED

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : HAJIA

DOĞUM TARİHİ : 25.12.1964

DOĞUM YERİ : SAKİ - NİJERYA