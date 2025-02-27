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        T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No : 2024/165 Esas


        2. İLAN
        İSTANBUL
        34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        HAKİMLİĞİNDEN


        Davacı NURTEN HAMMED'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliği talep edilen 99415314208 Yabancı Kimlik Numaralı YUSUF ile HAJIA'dan olma 25.12.1964 SAKİ-NİJERYA doğumlu ABDULSALEM HAMMED hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/165 esas sayılı (Eski: İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/2304 esas) dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 25.02.2025


        GAİP
        YABANCI KİMLİK NO : 99415314208
        ADI SOYADI : ABDULSALEM HAMMED
        BABA ADI : YUSUF
        ANA ADI : HAJIA
        DOĞUM TARİHİ : 25.12.1964
        DOĞUM YERİ : SAKİ - NİJERYA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02180263
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