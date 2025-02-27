T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL
34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2024/165 Esas
2. İLAN
İSTANBUL
34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN
Davacı NURTEN HAMMED'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen 99415314208 Yabancı Kimlik Numaralı YUSUF ile HAJIA'dan olma 25.12.1964 SAKİ-NİJERYA doğumlu ABDULSALEM HAMMED hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/165 esas sayılı (Eski: İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/2304 esas) dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 25.02.2025
GAİP
YABANCI KİMLİK NO : 99415314208
ADI SOYADI : ABDULSALEM HAMMED
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : HAJIA
DOĞUM TARİHİ : 25.12.1964
DOĞUM YERİ : SAKİ - NİJERYA