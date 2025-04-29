T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/234 Esas

Konu: 2. Gaiplik İlanı

28.03.2025

2. GAİPLİK İLANI



Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2024/234 esas sayılı dava dosyasında dava konusu İstanbul İli Şişli İlçesi,Kaptanpaşa Mahallesi, 10271 ada, 22 parsel 78.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı Yuvan Kızı Teoğnasia (Teotisye) taşınmaz, Şişli 2. Sulh hukuk mahkemesi 2009/313 esas 2010/261 karar sayılı dosyası ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,

Vakıf gayrimenkullerde varissiz ölüm veya gaiplik halinde Sultan Beyazıt Vakfı adına yapılmasının gerektiği, taşınmazın maliki Yuvan Kızı Teoğnasia (Teotisye)'in gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın5737 sayılı vakıflar kanunu'nun 17. Maddesi gereğince Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla; Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Yuvan Kızı Teoğnasia (Teotisye)'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olan ALTI (6) AYİÇİNDE İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/234 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 28/03/2025