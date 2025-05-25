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T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/610 Esas

İST.ÜNİ.ECZACILIK FAKÜLTESİ MENSUP VE MEZUNLARI GEL. DERNEĞİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mensup Ve Mezunları Geliştirme Derneğinin;

İşletme hesabı, üye evrak kayıt v.b. defterlerin kaybolduğu bildirildiğinden, elinde bulunduranların Mahkememize ibraz etmeleri, aksi takdirde ilgili evraklarının kaybolduğunun 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 32/K maddesi gereğince zayiliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.06/05/2025