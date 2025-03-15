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T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1631 Esas

03.02.2025



DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Dosya murisi Halil ve Döne den olma 26/04/1943 Hekimhan doğumlu, Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Kurşunlu mah/köy, cilt no: 64, hane no: 186, BSN: 23 de nüfusa kayıtlı FATMA ŞAHİN 'nin 21/06/2024 ölüm tarihi itibariyle mirasçılarının tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden,

TMK'nun 594. maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Türk Mahkemelerinden alınmış veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ile murisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.