T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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DOSYA NO: 2024/277 Esas

KARAR NO: 2025/47



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli kararı ile 158/1.f maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, 5600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Hatice Ayten oğlu, 10/06/1998 doğumlu Yıldırım CANBAKIŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 21.05.2025