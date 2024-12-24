T.C. İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/896 Esas



ÖMER YAVUZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen Sivas ili, Suşehri ilçesi, Yelkesen mahallesi, cilt no:139, hane no:33, BSN:26 nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Saniye'den olma, 01/03/1980 doğumlu, 67720102476 TC kimlik numaralı HAMZA YAVUZ' un gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 18/12/2024



GAİP TC KİMLİK NO : 67720102476

ADI SOYADI : HAMZA YAVUZ

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : SANİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1980

DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ