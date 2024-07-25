T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2020/178 Esas
KARAR NO : 2023/693
Mahkememizin 12/10/2023 tarihli ilamı ile verilen beraat kararı Halil ve Angelika kızı, 1982 doğumlu müşteki STEPHANİE HEROLD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR.23/07/2024