T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/178 Esas

KARAR NO : 2023/693



Mahkememizin 12/10/2023 tarihli ilamı ile verilen beraat kararı Halil ve Angelika kızı, 1982 doğumlu müşteki STEPHANİE HEROLD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR.23/07/2024