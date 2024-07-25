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        T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.07.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2020/178 Esas
        KARAR NO : 2023/693


        Mahkememizin 12/10/2023 tarihli ilamı ile verilen beraat kararı Halil ve Angelika kızı, 1982 doğumlu müşteki STEPHANİE HEROLD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANOLUNUR.23/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02066831
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