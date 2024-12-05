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        T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.12.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/72
        KARAR NO : 2024/484


        Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hakaret, Tehdit, Israrlı Takip suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2024 tarihli ilamı ile sanık ERDEM ATASOY hakkında ;
        Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan; 10 Ay Hapis Cezası,
        Hakaret suçundan 3 Ay 3 Gün Hapis Cezası,
        Tehdit suçundan 25 Gün Hapis Cezası,
        Kişilerin huzur ve sükunun bozma suçundan 10 Ay Hapis Cezası kararı verilmiş olup, Sanık ERDEM ATASOY, (Yaşar ve Semine oğlu, 19/10/1988 REFAHİYE doğumlu, ERZİNCAN, REFAHİYE, Cengerli mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 04.12.2024

        #ilangovtr
        #Basın no
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