        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.11.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2024/198 Esas
        KARAR NO: 2025/699


        Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile iki kez2000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Emmanuel ve Mercy oğlu, 14/12/1982 Nijerya doğumlu NNAEMEKA HENRY OGBODO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazete ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.11.2025

        Yazı Boyutu