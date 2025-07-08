T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2023/623 Esas

KARAR NO : 2025/341



Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/05/2025 tarihli ilamı ile sanıklar Murat Aydemir ve Vedat Aydemir'in mahkûmiyetine karar verilmiş olup, Matkasim ve Gülzade oğlu, 1996 doğumlu müşteki DİLMUROD MAMUROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerinde bir gazetede ve genel internet sitesinde İlanen Tebliğine,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.07.2025