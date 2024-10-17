T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



Dosya No : 2024/296 Esas

Karar No : 2024/355 Karar



Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin 2024/296 Esas ve 2024/355 Karar numarası yazılı 08/05/2024 Tarihli İlamı ile 125/2. Maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK.'nun 231/8. Maddesi) Cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Kamile Oğlu, 08/05/1978 Doğumlu, Diyarbakır, Çermik, Akpınar Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Sanık Hüseyin AKÇİÇEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2024