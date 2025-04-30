T.C.

İSTANBUL

23. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/313 Esas



Davacı: HATİCE NEVZAT MUHTAR, METİN ÖNİŞ, ZEYNEP PERREAULT

Davalı: ATABAK SHAYESTEH (Pasaport No.W53844415)



Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerine ait olan "Merkez Mah. Perihan Sok. Umar Apt. No:70 Giriş Kat Dükkan D:2 Şişli/İstanbul” adresinde 01.02.2023 kira başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiralandığını, kiracının Şubat - Mart - Nisan/2024 dönemlerinde kira bedelini ödemediğini, kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi başlatıldığını, kira akdinin feshi ile davalı borçlu kiracının mecurdan tahliyesini talep etmiştir. Davalının tebliğe elverişli adresinin bulunamadığı ve yabancı uyruklu olduğu anlaşılmakla, Mahkememizce davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davalı Atabak SHAYESTEH (Pasaport No.W53844415)'nın Mahkememizce 26/06/2025 günü saat 11:00'a bırakılan duruşmaya katılması ya da kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde H.M.K.'nin 317.maddeleri ile H.M.K.'nin 147.maddeleri kapsamında yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/02/2025