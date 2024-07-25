İ L A N

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/102 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk.

19/07/2024



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yer alan ve gaipliği istenilen MURAT SARIGÜL'ü tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin iş bu ilanının gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/102 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi halde MURAT SARIGÜL'ün GAİPLİĞİNE karar verileceği İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.19/07/2024



GAİP

TC KİMLİK NO : 38767242616

ADI SOYADI : MURAT SARIGÜL

BABA ADI : DAVUT

ANA ADI : GÜLENDE

DOĞUM TARİHİ : 06/09/1988

DOĞUM YERİ : KAĞITHANE

İKAMETGAH ADRESİ: Hamidiye Mah. Dirlik Sk. No:16 İç Kapı No:12 Kağıthane/ İSTANBUL