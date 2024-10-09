T.C. İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/972 Esas

KARAR NO : 2023/418

Mirasçı : HAKAN BÜKCÜOĞLU



Mahkememizden verilen 06/04/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile:(TALEBİN KABULÜ İLE, 56863015880 TC nolu muris HAKİM BÜKCÜOĞLU'na ait18/06/2021 tarihli El Yazılı Vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE, dair karar verilmiş olup;

İş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya Mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Yine Mahkememiz06/04/2024 tarihli karara karşı Mirasçı Halil BÜKCÜOĞLU vekilince İstinaf Başvurusunda bulunulmuş olup 25/05/2024 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi ile Özetle;Mahkememiz 06.04.2023 tarihli ilk duruşmasında Halil BÜKCÜOĞLU Vekili olarak okunan vasiyetnameyi kabul etmediğini, vasiyetnamenin iptali için İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2022/856 Esas sayılı dosyası dava açıklarına dair beyanda bulunmalarına rağmen beyanlarının gerekçeli kararda geçmediğini bu nedenle kararın eksik ve hatalı olduğundan bahisle karara karşı istinaf talebinde bulunulmuş olmakla, İşbu istinaf dilekçesi ilgililere ilanen tebliğ olunur.