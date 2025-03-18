T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/21 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk,

29.01.2025



İ L A N



Dava konusu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Abdülvedüd Mahallesi, Kırmi Çeşme Caddesinde bulunan, 101 ada, 5 parsel sayılı, 756,00 m² yüzölçümlü "Hazreti Halit Vakfından" icareli, bostan vasıflı taşınmazın maliki olarak görünen Velastina'dan haber alınamaması nedeniyle adı geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıdının iptali ile Hazreti Halit Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/21 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Abdülvedüd Mahallesi, Kırmi Çeşme Caddesinde bulunan, 101 ada, 5 parsel sayılı, 756,00 m² yüzölçümlü "Hazreti Halit Vakfından" icareli, bostan vasıflı taşınmazın maliki olarak görünen Velastina'nın gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 15/03/2024