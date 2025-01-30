T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/374 Esas

KONU : İlanen tebligat

27/01/2025



Davacı ABDULLAH ABDÜLHALİM ile Davalı RİMA ABDÜLHALİM arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davası nedeniyle;

(Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların anlaşarak Lübnan Cumhuriyeti huzurunda 21/04/2022 tarihli ilamı ile boşandıklarını, kararın 26/04/2022 tarihinde kesinleştiğini, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için Lübnan mahkemelerince verilen kesinleşmiş boşanma ilamının tanımasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir) davalının yurt dışında ikamet etmesi sebebiyle dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde; savunmalarını, ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini, tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği, aksi halde davayı inkar etmiş sayılarak davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceğinin, davacının 05/10/2022 tarihli dava dilekçesi yerine geçmek üzere, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta sonra tebligatın yapılmış sayılacağı , ön inceleme duruşmasının 10/07/2025 günü saat 09:40 da yapılacağı belirtilen gün ve saatte duruşma salonunda hazır olunması gerektiği İLANEN tebliğ olunur.



DAVALI :

Adı Soyadı : RİMA ABDÜLHALİM

Adresi : Rima Al-Mustafa Evi, Abu Al-Saad Binası, Aisha Al-Abd Mahallesi, Barja Köyü, Chouf eyaleti, Lübnan