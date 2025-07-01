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        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.07.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        Sayı: 2025/75 Esas

        İLAN
        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/75 Esas
        DAVALI: NASREDDİN BAKUNDU-TC: 16886853678


        Davacı, Qnb Bank Anonim Şirketi ile Davalı, Nasrettin Bakundu arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
        Davacı vekili tarafından davalı Nasreddin Bakundu aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalının tebligat adresinin elverişsiz olması sebebiyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından davalı Nasreddin Bakundu'ya bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince davalı Nasreddin Bakundu'nun bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,
        Davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ve bilirkişi raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02251611
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