T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/750 Esas

KARAR NO: 2024/1067



Davacı, DERMOD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalılar, İSTANBUL TİCARET ODASI ve CEMAL BAYIR arasında mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davası nedeniyle;

9389 ticaret sicil numaralı Libra Dış Ticaret Limited Şirketinin tasfiye memuru olan Davalı CEMAL BAYIR 'a gerekçeli kararın ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen 31/12/2024 tarih 2024/750 esas 2024/1067 sayılı kararı ile,

1-Davacı tarafça açılan DAVANIN, HMK 114/1-ç maddesi gereğince mahkememizin yetkisiz olması nedeniyle dava şartı yokluğundan HMK 115/2 maddesi gereğince USULDEN REDDİ ile, Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2-HMK 20/1 maddesi gereğince, kararın kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili UŞAK ASLİYE HUKUK (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE) MAHKEMESİNE tevzi edilmek üzere Uşak Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna GÖNDERİLMESİNE, belirlenen süre içinde başvurulmadığı takdirde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

İş bu mahkeme kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.