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        T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/1 Esas
        DAVALILAR : AYHAN BERMEK Levent Mah. Lale Sok.No:11/2 D:1 Beşiktaş/ İSTANBUL


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
        Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 06/09/2024 tarih ve 2024/200 Esas 2024/204 sayılı yetkisizlik kararı Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 12/12/2024 tarih ve 2024/79 Esas, 2024/98 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılıp incelendi:
        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
        1- Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 12/12/2024 tarih ve 2024/79 Esas, 2024/98 Karar sayılı ilamı ile duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine,
        Bu nedenle duruşmanın 03/06/2025 günü saat 10:15'a bırakılmasına tensiben dosya üzerinde karar verildi.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02169907
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