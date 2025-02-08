T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1 Esas

DAVALILAR : AYHAN BERMEK Levent Mah. Lale Sok.No:11/2 D:1 Beşiktaş/ İSTANBUL



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 06/09/2024 tarih ve 2024/200 Esas 2024/204 sayılı yetkisizlik kararı Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 12/12/2024 tarih ve 2024/79 Esas, 2024/98 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılıp incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 12/12/2024 tarih ve 2024/79 Esas, 2024/98 Karar sayılı ilamı ile duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 03/06/2025 günü saat 10:15'a bırakılmasına tensiben dosya üzerinde karar verildi.