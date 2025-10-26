T.C.

ISPARTA

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/759 Esas

07.10.2025



Davacı , MÜBECCEL BAŞÇİFTÇİ ile Davalı , HÜSEYİN ÖZKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle;

Isparta İcra Müdürlüğü'nün 2024/5785 Esas sayılı dosyasında 21/10/2024 tarihli ödeme emrine ilişkin kiralananın tahliyesi davası açıldığı, tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma gününün tebliği için davalı Hüseyin Özkan'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan kiralananın tahliyesi davasında davalı Hüseyin Özkan'ın ileri süreceği istek ve itirazlarını bildirmesi ve davanın 20/11/2025 tarih ve 10:40 saatli oturumuna katılımı için;

Isparta İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/759 Esas sayılı dava dosyasının dava dilekçesi ile mahkememizde aleyhinize dava açılmış olup, HMK' nun 317 ve 318 maddeleri gereğince dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta KESİN SÜRE içinde HMK'nun 122.126.127, 129. maddesine uygun şekilde davaya yazılı olarak cevap verebileceğiniz, 210.00 TL tebliğ gideri ve 300,00 TL delil avansı ve tüm delilerinizi mahkememize sunmanız, sunmadığınız takdirde deli bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar ve tebliğ olunur.