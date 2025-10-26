T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/248 Esas
21.10.2025
İLAN
Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, İskender mahallesi, 8021 ada 9 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın maliklerinden Mahmut'un MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/248 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 21.10.2025
1-MAHMUT