T.C.

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/248 Esas

21.10.2025

İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, İskender mahallesi, 8021 ada 9 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın maliklerinden Mahmut'un MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/248 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 21.10.2025



GAİP

1-MAHMUT