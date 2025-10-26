Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.10.2025 - 00:00
        T.C.
        ISPARTA
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/248 Esas

        21.10.2025

        İLAN
        Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, İskender mahallesi, 8021 ada 9 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın maliklerinden Mahmut'un MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/248 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 21.10.2025


        GAİP
        1-MAHMUT

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02319911
