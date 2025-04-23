T.C.

ISPARTA

1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/806 Esas

12.03.2025

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Davacı, FADİME ÖÇAL ile Davalılar FİLİZ MİCAN, OSMAN ÖÇAL arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak davasının yargılaması sırasında;

Ön inceleme duruşmasının 11/03/2025 tarihinde yapıldığı, tahkikat duruşmasının Isparta 1. Aile Mahkemesi'nin duruşma salonunda 16/10/2025 günü saat 13:30'da yapılacağı, HMK.147 maddesi uyarınca "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatin sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur"

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca davalı Osman ÖÇAL'a davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/03/2025