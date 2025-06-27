T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/87 Esas

DAVALILAR : RIFAT ÇİRKİN Gedikli Mahallesi, Gedikli Küme Evleri No: 23/3 Nurdağı/ GAZİANTEP



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/11/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.