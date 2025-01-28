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        T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.01.2025 - 00:00
        T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        ESAS NO : 2024/388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416 Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 31/01/2025 ve 07/02/2025 tarihlerine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/01/2025
        DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAF DURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ ADA NO: PARSEL NO
        2024/399 TEİAŞ İlyas Çiftçi 31/01/2025 13:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 56
        2024/400 TEİAŞ Ayşe Çabuk
        ve
        diğerleri        		 31/01/2025 14:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.
        .        		 103 ve 104 53, 163 ve 164
        2024/401 TEİAŞ Meryem Gülçin
        Öztürk ve
        diğerleri        		 31/01/2025 14:50 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 101 1
        2024/402 TEİAŞ Abidin Köse
        ve
        diğerleri        		 31/01//2025 14:25 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 107 5
        2024/403 TEİAŞ Cevher Eroğlu
        ve
        diğerleri        		 31/01/2025 14:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1066 ve 1067
        2024/404 TEİAŞ Ahmet Yetim
        ve
        diğerleri        		 31/01/2025 14:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1075 ve 1076
        2024/405 TEİAŞ Dilan Mert Akdoğan
        ve diğerleri        		 31/01/2025 14:40 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah.
        .        		 - 755
        2024/406 TEİAŞ Cihan Cengizhan
        ve diğerleri        		 07/02/2025 13:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 107 5
        2024/407 TEİAŞ Ahmet Köse
        ve
        diğerleri        		 07/02/2025 14:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 107 6
        2024/408 TEİAŞ Adnan Evren
        ve
        diğerleri        		 07/02/2025 14:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Bayraktepe Mah. 113 1
        2024/409 TEİAŞ Ali Mert
        ve
        diğerleri        		 07/02/2025 13:40 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1084, 1085
        ve 1086
        2024/410 TEİAŞ Abdulkadir Polat
        ve diğerleri        		 31/01/2025 15:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Yeniceli Mah. 102 689
        2024/411 TEİAŞ Fatih Özkan 31/01/2025 14:15 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Yeniceli Mah. 105 4
        2024/412 TEİAŞ Mustafa Çoban
        ve
        Ökkeş Çoban        		 31/01/2025 14:20 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 82 ve 83
        2024/413 TEİAŞ Ökkeş Polat 31/01/2025 14:30 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.
        .        		 103 86 ve 87
        2024/414 TEİAŞ İdris Polat 31/01/2025 14:45 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 76
        2024/415 TEİAŞ Miyese Kalli 31/01/2025 14:35 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.
        .        		 103 88 ve 89
        2024/416 TEİAŞ Abdurrahman Çınğı
        ve diğerleri        		 07/02/2025 14:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1073 ve 1074
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163812
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