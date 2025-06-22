T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 23.06.2025 - 00:00
T.C.
İSKENDERUN
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSKENDERUN
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/188 Esas
12.06.2025
İLAN
Davacı , MEHMET UZUN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EKREM UZUN 'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO :44638212954
ADI SOYADI : EKREM UZUN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI :SABİHA
DOĞUM TARİHİ :06/03/1969