Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.06.2025 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/188 Esas
        12.06.2025

        İLAN

        Davacı , MEHMET UZUN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EKREM UZUN 'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP
        TC KİMLİK NO :44638212954
        ADI SOYADI : EKREM UZUN
        BABA ADI : ALİ
        ANA ADI :SABİHA
        DOĞUM TARİHİ :06/03/1969

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02243040
        Yazı Boyutu