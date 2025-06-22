T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/188 Esas

12.06.2025



İLAN

Davacı , MEHMET UZUN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EKREM UZUN 'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP

TC KİMLİK NO :44638212954

ADI SOYADI : EKREM UZUN

BABA ADI : ALİ

ANA ADI :SABİHA

DOĞUM TARİHİ :06/03/1969