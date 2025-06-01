T.C.

İSKENDERUN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/1151 Esas

19.05.2025



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen GAZİANTEP ili, NİZİP ilçesi, TAHTANİ mah/köy, 13 Cilt, 24 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, HABEŞ ve AYŞE oğlu 01/12/1954 doğumlu, 16***76 T.C kimlik Nolu MUSTAFA KANAT'tan 2004 yılından beri haber alınamadığı, adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla TMK'nın 33/2 maddesi gereğince kendisini gören ve yaşadığına dair bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi hususu İLANEN duyurulur.