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        T.C. İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.06.2025 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/1151 Esas
        19.05.2025

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen GAZİANTEP ili, NİZİP ilçesi, TAHTANİ mah/köy, 13 Cilt, 24 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, HABEŞ ve AYŞE oğlu 01/12/1954 doğumlu, 16***76 T.C kimlik Nolu MUSTAFA KANAT'tan 2004 yılından beri haber alınamadığı, adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla TMK'nın 33/2 maddesi gereğince kendisini gören ve yaşadığına dair bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi hususu İLANEN duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233835
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