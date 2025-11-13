Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.11.2025 - 00:00
        T.C.
        İNEBOLUSULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Esas No : 2016/233 Esas

        Dahili davalılar : İclal Göksel PRİSACARİU 68146065208 T.C. Kimlik Numaralı, Önder ve Lenuta'dan olma, 03.11.1996 doğumlu.


        İrem TEKİNEL ÇALIŞKAN 57427065556 T.C. Kimlik Numaralı, Berna ve Turhan'dan olma, 03.02.1996 doğumlu.
        Mahkememizde bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasında taraf olmanız, Kastamonu ili, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi 19 ada 6 taşınmazın satışının talebi üzerine açılan davada tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Bu nedenle, 08/01/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02332694
        Yazı Boyutu