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        T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00
        T.C.
        IĞDIR
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/49 Esas
        14/10/2024

        Davacılar AHMET TATU, ALİYE ÖZMEN, BAHAR ŞAHİN, ELMAS TATU, GÖNÜL BAYRAM, MEHMET TATU, MURAT TATAR, RESUL TATAR ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle dava konusu Iğdır İli Merkez ilçesi Söğütlü Mahallesi Eski Bağlar mah. 1491 ada, 19 parsel sayılı taşınmazların davacılar adına tescili hakkında Türk Medeni Kanunun 713. Maddesine göre olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı iddiası ile tapu iptali ve tescil davası açıldığı, iş bu davaya itiraz edenlerin ilandan başlayarak üç ay içerisinde Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/49 Esas sayılı dosyasına sunacakları dilekçe ile itiraz etmeleri hususu ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02105211
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